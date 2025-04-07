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Видеообзор победы ЦСКА в снежном дерби с «Динамо»

Видеообзор победы ЦСКА в снежном дерби с «Динамо»
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отправил мяч в свои ворота. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счёт. На 77-й минуте Сауль Гуарирапа вывел хозяев вперёд. На 90+5-й минуте Иван Обляков реализовал 11-метровый и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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