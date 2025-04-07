Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

«Вы знаете, что я очень люблю хоккей, посещаю матчи. И когда на наших глазах Овечкин забивает 895-й гол в карьере и обходит Гретцки, то это просто сумасшедшее достижение. Как в футболе Роналду, так и в хоккее Овечкин – это феномен», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

Гретцки обратился к Овечкину в раздевалке «Вашингтона»: