Радимов простил Черданцеву спор на плов

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов простил спортивному комментатору Георгию Черданцеву спор на плов.

Ранее Черданцев предположил, что нападающий Александр Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч 19‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА (0:0). Радимов не согласился с этим рассуждением и предложил спор на плов. В итоге форвард не появился с первых минут встречи.

«За этот гол [Соболева в ворота «Локомотива»] мы с тобой квиты», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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