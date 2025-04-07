«Интер Майами» сыграл вничью с «Торонто» в матче МЛС, на счету Лионеля Месси гол

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Торонто». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче на 45+3-й минуте открыл итальянский полузащитник Федерико Бернардески с передачи Лоренцо Инсинье. На 45+6-й минуте голом отметился аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

Таким образом, «Интер Майами» прервал свою серию из четырёх побед подряд в МЛС.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Чикаго Файр», а «Торонто» сыграет с «Миннесотой». Матчи пройдут 12 и 13 апреля соответственно.