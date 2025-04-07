Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» сыграл вничью с «Торонто» в матче МЛС, на счету Лионеля Месси гол

«Интер Майами» сыграл вничью с «Торонто» в матче МЛС, на счету Лионеля Месси гол
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Торонто». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась вничью со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 1
Торонто
Торонто
0:1 Бернардески – 45+2'     1:1 Месси – 45+5'    

Счёт в матче на 45+3-й минуте открыл итальянский полузащитник Федерико Бернардески с передачи Лоренцо Инсинье. На 45+6-й минуте голом отметился аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

Таким образом, «Интер Майами» прервал свою серию из четырёх побед подряд в МЛС.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Чикаго Файр», а «Торонто» сыграет с «Миннесотой». Матчи пройдут 12 и 13 апреля соответственно.

Материалы по теме
Где Месси играл до «Барсы» и с кем провалился «Спартак»? Квиз по футбольной географии
Тест
Где Месси играл до «Барсы» и с кем провалился «Спартак»? Квиз по футбольной географии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android