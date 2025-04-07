Аршавин высказался о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Закончился матч, «Вашингтон» проиграл, но самое важное произошло, Овечкин забросил 895‑ю шайбу. Атмосфера была крутая, матч был остановлен. Были показаны поздравления на экране. Александр поблагодарил всех, русских отдельно. Я присутствовал при этом. Запомните: 6 апреля 2025 года великий Александр Овечкин побил рекорд не менее великого Уэйна Гретцки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Илья Сорокин подарил Овечкину свою клюшку: