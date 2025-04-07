Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин высказался о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ

Аршавин высказался о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Закончился матч, «Вашингтон» проиграл, но самое важное произошло, Овечкин забросил 895‑ю шайбу. Атмосфера была крутая, матч был остановлен. Были показаны поздравления на экране. Александр поблагодарил всех, русских отдельно. Я присутствовал при этом. Запомните: 6 апреля 2025 года великий Александр Овечкин побил рекорд не менее великого Уэйна Гретцки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
«Мне понадобятся недели, чтобы осознать, что значит быть №1». Яркое выступление Овечкина
Видео
«Мне понадобятся недели, чтобы осознать, что значит быть №1». Яркое выступление Овечкина

Илья Сорокин подарил Овечкину свою клюшку:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android