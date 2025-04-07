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Мбаппе рассказал о предложениях от других клубов перед его переходом в «Реал»

Мбаппе рассказал о предложениях от других клубов перед его переходом в «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о предложениях от других клубов перед его переходом в стан «сливочных».

«Другие клубы? Были хорошие предложения, но я думал только о «Реале». Я хочу ознаменовать эпоху здесь», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone в соцсетях.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

После 30 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка.

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