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Видеообзор разгромной победы «Спартака» в матче РПЛ с «Ростовом»

Видеообзор разгромной победы «Спартака» в матче РПЛ с «Ростовом»
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв (Воронеж). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали игроки «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» играл в меньшинстве после удаления нападающего Алексея Сутормина на 45+4-й минуте. На 65-й минуте отличился опорник «Спартака» Наиль Умяров. На 68-й минуте полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил второй мяч в игре. На 88-й минуте счёт до крупного довёл аргентинец Эсекьель Барко — 3:0.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.

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