Тренер «МЮ» Аморим: я не сумасшедший и понимаю, что мы не выиграем следующий чемпионат

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о планах клуба на следующий сезон.

«Наша цель добиться результата уже в следующий год. Я не сумасшедший и понимаю, что мы не выиграем титул. Но я устал от разговоров о том, что нам понадобится много лет на перестройку и нужно запастись терпением.

Мы готовы к рывку уже в следующем году. И в этом сезоне мы жертвуем многим, чтобы достичь результата уже в следующем году», — приводит слова португальского тренера The Times.

Вчера, 6 апреля, в рамках очередного тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своём поле принимал «Манчестер Сити». Матч закончился нулевой ничьей.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»