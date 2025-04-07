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Тренер «МЮ» Аморим: я не сумасшедший и понимаю, что мы не выиграем следующий чемпионат

Тренер «МЮ» Аморим: я не сумасшедший и понимаю, что мы не выиграем следующий чемпионат
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о планах клуба на следующий сезон.

«Наша цель добиться результата уже в следующий год. Я не сумасшедший и понимаю, что мы не выиграем титул. Но я устал от разговоров о том, что нам понадобится много лет на перестройку и нужно запастись терпением.

Мы готовы к рывку уже в следующем году. И в этом сезоне мы жертвуем многим, чтобы достичь результата уже в следующем году», — приводит слова португальского тренера The Times.

Вчера, 6 апреля, в рамках очередного тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своём поле принимал «Манчестер Сити». Матч закончился нулевой ничьей.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

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