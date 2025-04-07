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Звёзды «Барселоны» Ямаль и Педри требовали от Флика выпускать в старте конкретного игрока

Звёзды «Барселоны» Ямаль и Педри требовали от Флика выпускать в старте конкретного игрока
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Футболисты «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль обратились к главному тренеру Ханс-Дитеру Флику с просьбой, касающейся комплектования стартового состава на матчи, сообщает El Nacional.

По информации источника, звезды «сине-гранатовых» попросили тренерский штаб перевести в стартовый состав испанца Феррана Торреса, который в основном в этом сезоне начинает матчи в запасе.

Несмотря на то, что Торрес часто выходит на замену, он является джокером команды. В этом сезоне провёл 35 матчей и забил 16 голов.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 67 очков за 30 матчей.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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