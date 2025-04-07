Легенда «МЮ» Уэйн Руни назвал лучшего игрока и клуб в истории футбола

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил противостояние против «Барселоны» времён Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы.

«В играх против любой другой команды я был уверен, что мы выигрываем, но не против «Барселоны». В моих глазах «Барселона» – это лучшая команда, а Месси – лучший игрок. То, что он делал, невероятно», – приводит словал Руни Give me Sport.

«Манчестер Юнайтед» проиграл два финала Лиги чемпионов против «Барселоны» Хосепа Гвардиолы. В обоих финалах Месси забил по одному голу.

Сам Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «Манчестер Юнайтед». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».

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