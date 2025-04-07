Фото Матвея Сафонова с женой после чемпионства «ПСЖ» в Лиге 1

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после чемпионства своей команды в Лиге 1 появился отметил это на поле со своей женой — Мариной Кондратюк.

Фото были опубликовано пресс-службой сборной Росси по футболу. На одном снимке вратарь обнимает свою жену, на другом — они сидят на футбольном поле, улыбаются и общаются.

Фото: Пресс-служба сборной России

Фото: Пресс-служба сборной России

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле прошлого года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах, два из которых проходили в рамках Лиги чемпионов. За проведённое на поле время россиянин пропустил 10 голов, а шесть встреч провёл «на ноль»

Отметим, «ПСЖ» стал чемпионом после победы в матче 28-го тура с «Анже» (1:0).