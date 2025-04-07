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Ламин Ямаль не хочет, чтобы Роберт Левандовски играл в старте «Барселоны» — El Nacional

Ламин Ямаль не хочет, чтобы Роберт Левандовски играл в старте «Барселоны» — El Nacional
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Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль не хочет видеть польского страйкера Роберта Левандовского в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 17-летний вингер, несмотря на хорошие отношения с поляком, предпочитает играть с Ферраном Торресом.

Как ранее сообщалось, Педри и Ламин Ямаль обратились к главному тренеру Ханс-Дитеру Флику с просьбой перевести в стартовый состав Торреса, который в основном в этом сезоне начинает матчи в запасе.

В текущем сезоне Примеры Левандовски забил 25 голов в 29 матчах за клуб и является лучшим бомбардиром лиги. В Лиге чемпионов у него девять голов в 10 матчах.

Ламин Ямаль встретился с чемпионом WWE Коди Роудсом

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