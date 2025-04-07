Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» установил статистический антирекорд последних четырёх лет в АПЛ

«Ливерпуль» установил статистический антирекорд последних четырёх лет в АПЛ
Комментарии

«Ливерпуль» впервые за четыре года пропустил три гола за один тайм (2:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

По данным портала, мерсисайдская команда последний раз пропускала три гола за тайм в матче с «Астон Виллой» в октябре 2020 года. Тогда встреча завершилась поражением «Ливерпуля» со счётом 1:4.

Напомним, «Фулхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 48 очков за 31 встречу. «Ливерпуль» заработал 73 очка после аналогичного количества игр и располагается на первой строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
«Ливерпуль» выдал свой худший тайм. И проиграл в АПЛ впервые за семь месяцев!
«Ливерпуль» выдал свой худший тайм. И проиграл в АПЛ впервые за семь месяцев!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android