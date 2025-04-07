«Ливерпуль» установил статистический антирекорд последних четырёх лет в АПЛ

«Ливерпуль» впервые за четыре года пропустил три гола за один тайм (2:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

По данным портала, мерсисайдская команда последний раз пропускала три гола за тайм в матче с «Астон Виллой» в октябре 2020 года. Тогда встреча завершилась поражением «Ливерпуля» со счётом 1:4.

Напомним, «Фулхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 48 очков за 31 встречу. «Ливерпуль» заработал 73 очка после аналогичного количества игр и располагается на первой строчке турнирной таблицы.