«Спартак» установил клубный рекорд XXI века

Московский «Спартак» установил собственный рекорд XXI века по количеству крупных побед в одном сезоне Российской Премьер-Лиги после разгромной победы в матче 23-го тура с «Ростовом» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

В заявлении клуба говорится, что впервые в XXI веке «Спартак» одержал восемь крупных побед. Отмечается, что также это лучший показатель среди клубов РПЛ в этом сезоне.

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Зенит» по дополнительным показателям. «Ростов» расположился на седьмой строчке. Лидером продолжает оставаться «Краснодар».