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«Спартак» установил клубный рекорд XXI века

«Спартак» установил клубный рекорд XXI века
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Московский «Спартак» установил собственный рекорд XXI века по количеству крупных побед в одном сезоне Российской Премьер-Лиги после разгромной победы в матче 23-го тура с «Ростовом» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

В заявлении клуба говорится, что впервые в XXI веке «Спартак» одержал восемь крупных побед. Отмечается, что также это лучший показатель среди клубов РПЛ в этом сезоне.

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Зенит» по дополнительным показателям. «Ростов» расположился на седьмой строчке. Лидером продолжает оставаться «Краснодар».

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