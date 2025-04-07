Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: для «Краснодара» матч с «Зенитом» стоит всей истории существования

Радимов: для «Краснодара» матч с «Зенитом» стоит всей истории существования
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ «Зенита» с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Краснодара» этот матч стоит всей истории существования, в случае победы будет преимущество над петербуржцами в восемь очков… Ты улетаешь в космос», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча между командами пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 13 апреля.

По итогам 23 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Зенит» на данный момент располагается на третьей строчке таблицы.

Материалы по теме
«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой
«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android