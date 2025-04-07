Радимов: для «Краснодара» матч с «Зенитом» стоит всей истории существования

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ «Зенита» с «Краснодаром».

«Для «Краснодара» этот матч стоит всей истории существования, в случае победы будет преимущество над петербуржцами в восемь очков… Ты улетаешь в космос», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча между командами пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 13 апреля.

По итогам 23 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Зенит» на данный момент располагается на третьей строчке таблицы.