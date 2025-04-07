«Ему вообще нужно запретить играть в футбол». Ловчев раскритиковал Сутормина за удаление

Бывший советский футболист, выступавший за московский «Спартак», Евгений Ловчев высказался об удалении защитника «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с красно‑белыми. Игра завершилась разгромной победой московской команды со счётом 3:0.
«Ну это что такое? Ему вообще нужно запретить играть в футбол», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в компенсированное к первому тайму время Сутормин совершил жёсткий подкат под Маркиньоса. После просмотра VAR футболист получил прямую красную карточку за нарушение правил.
«Спартак» набрал 47 очков в текущем сезоне и обошёл «Зенит» в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, заняв вторую строчку. Команда отстаёт от лидера «Краснодара» (52 очка) на пять очков. «Ростов» расположился на седьмом месте с 33 очками.
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