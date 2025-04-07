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«Ему вообще нужно запретить играть в футбол». Ловчев раскритиковал Сутормина за удаление

«Ему вообще нужно запретить играть в футбол». Ловчев раскритиковал Сутормина за удаление
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Бывший советский футболист, выступавший за московский «Спартак», Евгений Ловчев высказался об удалении защитника «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с красно‑белыми. Игра завершилась разгромной победой московской команды со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Ну это что такое? Ему вообще нужно запретить играть в футбол», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в компенсированное к первому тайму время Сутормин совершил жёсткий подкат под Маркиньоса. После просмотра VAR футболист получил прямую красную карточку за нарушение правил.

«Спартак» набрал 47 очков в текущем сезоне и обошёл «Зенит» в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, заняв вторую строчку. Команда отстаёт от лидера «Краснодара» (52 очка) на пять очков. «Ростов» расположился на седьмом месте с 33 очками.

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