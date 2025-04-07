Марко ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Макро ван Бастен объяснил, почему легендарный аргентинский футболист Диего Марадона лучше Лионеля Месси.

«Лионель Месси отличный игрок, но Диего Марадона всегда был большой личностью в команде. Месси не тот, кто будет идти впереди, чтобы повести команду на войну», – приводит слова Марко ван Бастена Give me Sport.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти победителя чемпионата мира 1986 года была названа остановка сердца. Восемь медицинских работников находятся под обвинением в убийстве Марадоны по неосторожности.

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