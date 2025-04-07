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Марко ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси

Марко ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси
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Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Макро ван Бастен объяснил, почему легендарный аргентинский футболист Диего Марадона лучше Лионеля Месси.

«Лионель Месси отличный игрок, но Диего Марадона всегда был большой личностью в команде. Месси не тот, кто будет идти впереди, чтобы повести команду на войну», – приводит слова Марко ван Бастена Give me Sport.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти победителя чемпионата мира 1986 года была названа остановка сердца. Восемь медицинских работников находятся под обвинением в убийстве Марадоны по неосторожности.

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