ЦСКА обыграл «Динамо» в РПЛ, первая пара 2-го раунда плей-офф КХЛ. Главное к утру

ЦСКА переиграл «Динамо» в московском дерби в рамках 23-го тура РПЛ, стала известна первая пара в 1/4 финала Кубка Гагарина, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».