ЦСКА обыграл «Динамо» в РПЛ, первая пара 2-го раунда плей-офф КХЛ. Главное к утру
ЦСКА переиграл «Динамо» в московском дерби в рамках 23-го тура РПЛ, стала известна первая пара в 1/4 финала Кубка Гагарина, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА одержал победу в дерби с «Динамо» в 23-м туре РПЛ.
- Определилась первая пара второго раунда плей-офф КХЛ.
- Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
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- «Айлендерс» уверенно обыграли «Вашингтон» в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки.
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