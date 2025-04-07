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7 апреля главные новости спорта, результаты футбола, РПЛ, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, Александр Овечкин побил рекорд Гретцки

ЦСКА обыграл «Динамо» в РПЛ, первая пара 2-го раунда плей-офф КХЛ. Главное к утру
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ЦСКА переиграл «Динамо» в московском дерби в рамках 23-го тура РПЛ, стала известна первая пара в 1/4 финала Кубка Гагарина, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА одержал победу в дерби с «Динамо» в 23-м туре РПЛ.
  2. Определилась первая пара второго раунда плей-офф КХЛ.
  3. Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
  4. 41-очковый трипл-дабл Йокича не принёс победу «Денверу» в матче НБА с «Индианой».
  5. Александр Овечкин повторил редчайшее достижение Горди Хоу и обновил рекорд НХЛ XXI века.
  6. Гол Шомуродова принёс «Роме» ничью в матче с «Ювентусом» в 31-м туре Серии А.
  7. Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-500 в Чарльстоне.
  8. Александр Овечкин установил редчайшее статистическое достижение в НХЛ.
  9. «Интер Майами» сыграл вничью с «Торонто» в матче МЛС, на счету Лионеля Месси гол.
  10. 30 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому».
  11. «Айлендерс» уверенно обыграли «Вашингтон» в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки.
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