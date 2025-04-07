Радимов раскритиковал Сутормина за удаление в матче «Ростова» со «Спартаком»

Экс‑полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о полученной красной карточке защитником «Ростова» — Алексеем Суторминым — в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

«Бездумный поступок, который предопределил игру, а «Спартак» воспользовался преимуществом. Этот фол вообще был не нужен. Если ты катишься, зная, что открытыми шипами будет красная карточка, ну убирай ты ноги!» — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, «Ростов» же расположился на седьмой строчке.