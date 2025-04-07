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Радимов раскритиковал Сутормина за удаление в матче «Ростова» со «Спартаком»

Радимов раскритиковал Сутормина за удаление в матче «Ростова» со «Спартаком»
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Экс‑полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о полученной красной карточке защитником «Ростова» — Алексеем Суторминым — в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Бездумный поступок, который предопределил игру, а «Спартак» воспользовался преимуществом. Этот фол вообще был не нужен. Если ты катишься, зная, что открытыми шипами будет красная карточка, ну убирай ты ноги!» — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, «Ростов» же расположился на седьмой строчке.

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