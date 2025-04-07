В ЦСКА объяснили, почему новичок клуба Вильягра не попадает в заявку на матчи

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему новичок москвичей Родриго Вильягра не попадает в заявку на матчи клуба.

«Вильягра не собирался лететь на дачу показаний в суде, в состав он не попадает не из-за этого. К Родриго прилетела его девушка, сейчас они ждут ребёнка и занимаются поиском квартиры — пока живут в отеле. Вильягра пропустил все сборы, и нынешние игроки центра поля иерархически чуть выше. Плюс у нас нет травм, впервые за годы не все помещаются в заявку», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Вильягра перешёл в московский ЦСКА на правах свободного агента из аргентинского «Ривер Плейт». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

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