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Вратарь «Динамо» Лунёв высказался об автоголе Скопинцева в матче с ЦСКА

Вратарь «Динамо» Лунёв высказался об автоголе Скопинцева в матче с ЦСКА
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался об автоголе защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Лунёв признал, что отчасти вина в пропущенном голе лежит и на нём.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Скопинцев же не хотел забить автогол, так получилось. Буквально сейчас в душевой общались, я у него расспрашивал. И для него это стало неожиданным моментом, и я, честно говоря, не ждал, хотя должен был. Мяч просто резко полетел. Есть и моя вина. Трудно сказать, почему Марцел его поменял в перерыве, надо у него спрашивать», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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