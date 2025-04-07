Вратарь «Динамо» Лунёв высказался об автоголе Скопинцева в матче с ЦСКА

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался об автоголе защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Лунёв признал, что отчасти вина в пропущенном голе лежит и на нём.

«Скопинцев же не хотел забить автогол, так получилось. Буквально сейчас в душевой общались, я у него расспрашивал. И для него это стало неожиданным моментом, и я, честно говоря, не ждал, хотя должен был. Мяч просто резко полетел. Есть и моя вина. Трудно сказать, почему Марцел его поменял в перерыве, надо у него спрашивать», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.