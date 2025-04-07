Титов: Овечкин на века вбил своё имя в историю — рекорд долго не будет побит

Известный российский экс-футболист Егор Титов прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Овечкин человек, на века вбивший своё имя. Нет никаких сомнений, что этот рекорд долго не будет побит. Понимаю, что все канадцы и американцы смотрят и завидуют, что это сделал наш русский парень! Хотел бы поздравить всех россиян, что это сделал Овечкин, русский человек!» — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).