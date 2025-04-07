Лунёв: Акинфеев такая же легенда, как Овечкин. Для меня 900 матчей — без шансов

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв отреагировал на отметку вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в 900 матчей в карьере, которую голкипер достиг в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (3:1).

— Акинфеев с «Динамо» провёл 900-й матч в карьере. Представляете себя на такой отметке?

— Без шансов (улыбается). Игорь — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола, — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Всего 38-летний вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.