Арне Слот — о поражении «Ливерпуля» от «Фулхэма»: нас наказали за ошибки

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:3).

«Разочарован ли я допущенными ошибками? Да. Но не только я, игроки тоже, болельщики. Однако мы не так часто допускаем ошибки, а если пободное и случается, то футболисты стараются исправить положение дел. В матче с «Фулхэмом» я это увидел. Такое может случиться. Если вы совершаете ошибки, вас за это наказывают», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоялся накануне, 6 апреля. Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Фулхэм» одержал победу со счётом 3:2.