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Арне Слот — о поражении «Ливерпуля» от «Фулхэма»: нас наказали за ошибки

Арне Слот — о поражении «Ливерпуля» от «Фулхэма»: нас наказали за ошибки
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 14'     1:1 Сесеньон – 23'     2:1 Айуоби – 32'     3:1 Мунис – 37'     3:2 Диас – 72'    

«Разочарован ли я допущенными ошибками? Да. Но не только я, игроки тоже, болельщики. Однако мы не так часто допускаем ошибки, а если пободное и случается, то футболисты стараются исправить положение дел. В матче с «Фулхэмом» я это увидел. Такое может случиться. Если вы совершаете ошибки, вас за это наказывают», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоялся накануне, 6 апреля. Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Фулхэм» одержал победу со счётом 3:2.

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