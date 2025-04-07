«Мы совершенствуемся». Тренер «МЮ» Аморим высказался о ничьей в дерби с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничейный результат матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

«Я думаю, мы хорошо справились. Мы играли в другой манере по сравнению с матчем с «Ноттингем Форест» на прошлой неделе. Я понимаю, что азарт от игры не тот, когда ты не борешься за разные вещи. Немного меняется атмосфера дерби. Но думаю, что мы улучшаем свою защиту, мы стали более компактными, мы давали им меньше пространства, чем в прошлых играх. Так что мы совершенствуемся. Мы создаём несколько моментов, а потом, я думаю, у нас всегда одна и та же проблема — отсутствие голов.

Но взгляните на положительные моменты. У нас было несколько игр, когда я пытался вспомнить хоть одну возможность, но её не было. Однако в последних играх у нас есть эти возможности. Теперь мы должны улучшить завершение», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.