Тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам после победы над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

«Хочу сказать отдельное спасибо каждому болельщику, кто пришёл сегодня на стадион в такую снежную погоду. Приятно, когда у команды за спиной есть поддержка, и сегодня это чувствовалось. Команда своим настроем и результатом вернула болельщикам эти эмоции, и теперь все воскресным вечером пойдут домой счастливые», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.