Тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам после победы над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).
«Хочу сказать отдельное спасибо каждому болельщику, кто пришёл сегодня на стадион в такую снежную погоду. Приятно, когда у команды за спиной есть поддержка, и сегодня это чувствовалось. Команда своим настроем и результатом вернула болельщикам эти эмоции, и теперь все воскресным вечером пойдут домой счастливые», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.
После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
- 7 апреля 2025
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:29
-
09:25
-
09:22
-
09:10
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:36
-
07:27
-
07:03
-
06:59
-
06:34
-
06:14
-
05:53
-
05:52
-
05:40
-
05:29
-
04:53
-
04:48
-
04:28
-
04:17
-
02:53
-
02:46
-
02:39
-
02:03
-
01:54
-
00:47
-
00:42
-
00:36
-
00:31