В ЦСКА сообщили, что слушание по делу Влашича было перенесено по инициативе «Вест Хэма»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что слушание по делу экс-футболиста армейцев Николы Влашича было перенесено по инициативе лондонского «Вест Хэма».

«Слушание по делу Влашича должно было состояться в конце марта. Но по запросу «Вест Хэма» был инициирован перенос на конец апреля — надеюсь, больше переносов не будет. Иначе это сильно озадачит, будем думать, что делать.

«Вест Хэм» запросил перенос слушания в рамках имеющихся процессуальных возможностей. Всё по букве закона, они имели на это право», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.