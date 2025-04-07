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В ЦСКА сообщили, что слушание по делу Влашича было перенесено по инициативе «Вест Хэма»

В ЦСКА сообщили, что слушание по делу Влашича было перенесено по инициативе «Вест Хэма»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что слушание по делу экс-футболиста армейцев Николы Влашича было перенесено по инициативе лондонского «Вест Хэма».

«Слушание по делу Влашича должно было состояться в конце марта. Но по запросу «Вест Хэма» был инициирован перенос на конец апреля — надеюсь, больше переносов не будет. Иначе это сильно озадачит, будем думать, что делать.

«Вест Хэм» запросил перенос слушания в рамках имеющихся процессуальных возможностей. Всё по букве закона, они имели на это право», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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