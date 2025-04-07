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Писарев — о дебютном мяче Соболева за «Зенит» в РПЛ: рабочий гол, не назову это событием

Писарев — о дебютном мяче Соболева за «Зенит» в РПЛ: рабочий гол, не назову это событием
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о дебютном голе нападающего Александра Соболева за «Зенит» в рамках РПЛ. Форвард отличился в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Не могу это назвать событием. Гол был рабочим, в пустые ворота, позицию выиграл, но гол сделал Глушенков», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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