Писарев — о дебютном мяче Соболева за «Зенит» в РПЛ: рабочий гол, не назову это событием

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о дебютном голе нападающего Александра Соболева за «Зенит» в рамках РПЛ. Форвард отличился в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

«Не могу это назвать событием. Гол был рабочим, в пустые ворота, позицию выиграл, но гол сделал Глушенков», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.