Писарев — о дебютном мяче Соболева за «Зенит» в РПЛ: рабочий гол, не назову это событием
Поделиться
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о дебютном голе нападающего Александра Соболева за «Зенит» в рамках РПЛ. Форвард отличился в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«Не могу это назвать событием. Гол был рабочим, в пустые ворота, позицию выиграл, но гол сделал Глушенков», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:29
-
09:25
-
09:22
-
09:10
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:36
-
07:27
-
07:03
-
06:59
-
06:34
-
06:14
-
05:53
-
05:52
-
05:40
-
05:29
-
04:53
-
04:48
-
04:28
-
04:17
-
02:53
-
02:46
-
02:39
-
02:03
-
01:54
-
00:47
-
00:42
-
00:36
-
00:31