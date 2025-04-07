Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о роли Бруну Фернандеша для команды

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о роли Бруну Фернандеша для команды
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о роли капитана и полузащитника Бруну Фернандеша в игре команды.

«Высокая ценность Бруну для «Юнайтед»? Это очевидно, но вы можете посмотреть на другие команды, у них также есть игроки, которые настолько важны. Если вы посмотрите на «Ливерпуль», то это [Мохамед] Салах, и разница, которую он создаёт. Бруну — наш игрок по этой части. Так что он неплохо справляется. Опять же, все должны совершенствоваться, и Бруну должен сделать ещё один шаг вперёд в следующем году, потому что у него очень большая роль», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Мы совершенствуемся». Тренер «МЮ» Аморим высказался о ничьей в дерби с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android