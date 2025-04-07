Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о роли Бруну Фернандеша для команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о роли капитана и полузащитника Бруну Фернандеша в игре команды.

«Высокая ценность Бруну для «Юнайтед»? Это очевидно, но вы можете посмотреть на другие команды, у них также есть игроки, которые настолько важны. Если вы посмотрите на «Ливерпуль», то это [Мохамед] Салах, и разница, которую он создаёт. Бруну — наш игрок по этой части. Так что он неплохо справляется. Опять же, все должны совершенствоваться, и Бруну должен сделать ещё один шаг вперёд в следующем году, потому что у него очень большая роль», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.