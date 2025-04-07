Марцел Личка: Овечкин стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, был ли в мире спортсмен лучше, чем российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, в матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

— Есть хоккей, футбол, лёгкая атлетика. Это разные виды спорта. Был такой пловец Майкл Фелпс, он завоевал феноменальное количество золотых медалей на Олимпиаде. Нельзя смешивать разные виды спорта. В хоккее Гретцки, Ягр, Овечкин — игроки топ. Марадона и Пеле в футболе. Овечкин стоит в одном ряду с этими спортсменами.

— Отсутствие олимпийской медали у Овечкина — минус для его карьеры?

— Не всегда всем удаётся выигрывать всё. На последнем чемпионате мира Месси удалось его выиграть, а так бы он не был чемпионом мира. Но разве без этого он не был бы лучшим? Он сделал многое за всю карьеру, был бы лучшим и без кубка чемпионов мира, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.