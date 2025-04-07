Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинс и Умяров бурно радовались, Москалёв кричал на угловом, фанат просил футболку. Фото

Мартинс и Умяров бурно радовались, Москалёв кричал на угловом, фанат просил футболку. Фото
«Ростов» проиграл «Спартаку»
Комментарии

6 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московский «Спартак». Столичная команда одержала победу со счётом 3:0.

«Ростов» играл в меньшинстве после удаления нападающего Алексея Сутормина на 45+4-й минуте. На 65-й минуте отличился опорник «Спартака» Наиль Умяров. На 68-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс забил второй мяч в игре. На 88-й минуте счёт до крупного довёл Эсекьель Барко — 3:0.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева

После 23 матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 52 очка. «Спартак» (47) — второй.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android