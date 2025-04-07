Мартинс и Умяров бурно радовались, Москалёв кричал на угловом, фанат просил футболку. Фото

6 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московский «Спартак». Столичная команда одержала победу со счётом 3:0.

«Ростов» играл в меньшинстве после удаления нападающего Алексея Сутормина на 45+4-й минуте. На 65-й минуте отличился опорник «Спартака» Наиль Умяров. На 68-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс забил второй мяч в игре. На 88-й минуте счёт до крупного довёл Эсекьель Барко — 3:0.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева

После 23 матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 52 очка. «Спартак» (47) — второй.