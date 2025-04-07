Комличенко — об Овечкине: русский мужик творит историю за океаном, топ!

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Все переживаем и болеем за нашего соотечественника! Овечкин становится в один ряд с великими и величайшими спортсменами. И гордость, что русский мужик за океаном творит такую историю! Вообще топ!» — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).