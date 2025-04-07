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Аморим: в этом сезоне Лига Европы действительно важна для «Манчестер Юнайтед»

Аморим: в этом сезоне Лига Европы действительно важна для «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящей встрече с французским «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Первый матч состоится во Франции в четверг, 10 апреля.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это действительно важно. Повторюсь, это не самое важное для «Манчестер Юнайтед», потому что у нас ещё много дел, но вы видите, что в этом сезоне Лига Европы действительно важна. Мы можем попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, можем что-то выиграть, поэтому мы сделаем всё, чтобы попытаться пройти в следующий этап», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лиона» пройдёт 17 апреля в Англии.

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