Аморим: в этом сезоне Лига Европы действительно важна для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящей встрече с французским «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Первый матч состоится во Франции в четверг, 10 апреля.

«Это действительно важно. Повторюсь, это не самое важное для «Манчестер Юнайтед», потому что у нас ещё много дел, но вы видите, что в этом сезоне Лига Европы действительно важна. Мы можем попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, можем что-то выиграть, поэтому мы сделаем всё, чтобы попытаться пройти в следующий этап», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лиона» пройдёт 17 апреля в Англии.