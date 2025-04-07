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Отец Чалова: допускаю, что Федя вернётся в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду

Отец Чалова: допускаю, что Федя вернётся в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду
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Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, допустил, что форвард в будущем будет выступать не за ЦСКА, а за другую российскую команду.

— В будущем возвращение Фёдора в ЦСКА возможно? И был ли разговор, что если и играть в России, то только за родной клуб?
— Не было. Есть же много дружественных клубов. Например, «Динамо», замечательная команда. Или тот же «Локомотив». Почему? Потому что у меня есть их форма, ха-ха. Абсолютно допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду, — приводит слова Чалова-старшего Sport24.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 36 матчах этого сезона Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.

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