Титов: Овечкин обязан вернуться в Россию и сыграть за «Динамо»

Известный российский экс-футболист Егор Титов прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Нужно отметить, как красиво и грамотно повёл себя Уэйн Гретцки — лично поздравил. Всё это очень красиво! Остановили матч, поздравили Сашу. Могу сказать лишь одно: он обязан вернуться действующим хоккеистом и сыграть за «Динамо». Потому что для КХЛ это будет огромным событием! Такой человек, рекордсмен всея Руси, будет играть у нас в России! Уверен, что у Саши много здоровья. Дай бог, чтобы не было травм. Учитывая, что у него ещё год контракта, хотелось, чтобы он отыграл его. Побил все рекорды, которые будут недостижимы в НХЛ. И, конечно, вернулся в Россию! Этому будут рады все», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).