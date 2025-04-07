Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Динамо» выбыло из борьбы за чемпионство, будет сложно попасть даже в тройку

Колыванов: «Динамо» выбыло из борьбы за чемпионство, будет сложно попасть даже в тройку
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Игра была равной, «Динамо» выглядело организованно. Случилась нелепая ошибка, которая привела к первому голу ЦСКА. «Динамо» не хватает конкретики, нападающего, который может забить и сыграть на опережение. Тюкавин выбыл из-за травмы, и это пропало. Некоторые моменты можно было исполнить — и всё было бы по-другому.

Теперь «Динамо» выбыло из борьбы за чемпионство. Можно было бы поконкурировать, но теперь и в тройку сложно будет попасть. Есть хорошие игроки — Карраскаль, Бителло в атаке. Но видна расхлябанность. Нет мужика в центре поля, который мог бы завести, взбодрить команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор победы ЦСКА в снежном дерби с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android