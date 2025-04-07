Колыванов: «Динамо» выбыло из борьбы за чемпионство, будет сложно попасть даже в тройку

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра была равной, «Динамо» выглядело организованно. Случилась нелепая ошибка, которая привела к первому голу ЦСКА. «Динамо» не хватает конкретики, нападающего, который может забить и сыграть на опережение. Тюкавин выбыл из-за травмы, и это пропало. Некоторые моменты можно было исполнить — и всё было бы по-другому.

Теперь «Динамо» выбыло из борьбы за чемпионство. Можно было бы поконкурировать, но теперь и в тройку сложно будет попасть. Есть хорошие игроки — Карраскаль, Бителло в атаке. Но видна расхлябанность. Нет мужика в центре поля, который мог бы завести, взбодрить команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.