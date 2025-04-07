Марко Николич: поздравляю ЦСКА, обыграть «Динамо» три раза подряд очень тяжело

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:1).
«Поздравляю команду с победой! Обыграть такого качественного соперника, как московское «Динамо», три раза подряд очень тяжело, и мы говорили об этом перед игрой. Через несколько дней будет ещё одна очень важная игра с ними — ответная встреча в Кубке.
Игра была… снежная. На поле было всё: моменты у нас и у «Динамо», не такая структурная игра, какая должна быть на нормальном поле. Но мы это ожидали, когда увидели, какой сегодня снегопад», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.
После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
- 7 апреля 2025
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