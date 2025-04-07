Сауль Гуарирапа заявил о желании остаться в ЦСКА после аренды из «Сочи»

Нападающий московского ПФК ЦСКА Сауль Гуарирапа заявил о желании остаться в армейском клубе после аренды из «Сочи».

«Пока я ничего не знаю о том, будет ли ЦСКА выкупать мой контракт у «Сочи». Со мной об этом не говорили, но я хотел бы остаться здесь», — сказал Гуарирапа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка.

12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Всего в составе армейцев Гуарирапа провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.