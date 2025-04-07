«Щёлкает без спешки, как грецкие орешки». «Динамо» выпустило песню в честь Овечкина

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала клип песни, посвящённой рекорду капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», который завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 4:1. Таким образом, россиянин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.