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Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги огласила имена претендентов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам марта. Так, за награду поборются нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, форвард «Акрона» Артём Дзюба, футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.

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