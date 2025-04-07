Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Химок» обозначил виновного в крупном поражении от махачкалинского «Динамо»

Тренер «Химок» обозначил виновного в крупном поражении от махачкалинского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что вина за поражение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:4) полностью лежит на нём. Испанский специалист заявил, что команда проиграла из-за его ошибок. По словам Артиги, никто из игроков не виноват в крупном поражении.

«Я полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков не виноват в этом, это мои ошибки. Были допущены определённые ошибки при планировании матча. Поэтому и получилась такая игра. После тройной замены мы поменяли схему, игроков, забили гол», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

По итогам 23 туров чемпионата России подмосковные «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Сборная 23-го тура РПЛ. Спаситель «Краснодара», звёзды «Спартака» и топы Махачкалы
Сборная 23-го тура РПЛ. Спаситель «Краснодара», звёзды «Спартака» и топы Махачкалы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android