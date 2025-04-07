Экс-игроки и действующие футболисты сборной России поздравили Овечкина с рекордом

Бывшие игроки и действующие футболисты сборной России поздравили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. В частности, поздравления в видеоролике Овечкину передали Павел Погребняк, Александр Мостовой, голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», который завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 4:1. Таким образом, россиянин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.