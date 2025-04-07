Павел Пивоваров: дела «Динамо» и «Ростова» по Норманну абсолютно разные

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судебных разбирательствах клуба с футболистом Матиасом Норманном.

«В делах Норманна относительно «Динамо» и «Ростова» есть как определённые сходства, так и различия. Но по факту это абсолютно разные дела», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в сентябре 2022 года Норманн перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года стало известно, что он покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS, но и CAS обязал Норманна рассчитаться с клубом РПЛ. «Динамо» также подавало жалобу против Норманна, которая была удовлетворена.