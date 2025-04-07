Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» восьмой раз подряд стала чемпионом Сербии

«Црвена Звезда» восьмой раз подряд стала чемпионом Сербии
Комментарии

Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии в сезоне-2024/2025. Это чемпионство стало для клуба восьмым подряд и 36-м в истории.

Красно-белые набрали 86 очков за 30 туров чемпионата и оторвались от «Партизана», идущего вторым, на 23 очка. В этих матчах забила 106 мячей, а пропустила всего 22. Отметим, что до конца нынешнего розыгрыша сербской Суперлиги командам осталось провести по семь игр.

Чемпионским для «Црвены Звезды» стал матч 30-го тура с белградским ОФК. Команды играли на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Сербия — Суперлига . 30-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 1
ОФК Белград
Белград
1:0 Максимович – 2'     2:0 Катаи – 9'     3:0 Ндиайе – 11'     3:1 Diogo Bezerra – 88'    
Материалы по теме
Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения в официальные турниры УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android