«Црвена Звезда» восьмой раз подряд стала чемпионом Сербии
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Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии в сезоне-2024/2025. Это чемпионство стало для клуба восьмым подряд и 36-м в истории.
Красно-белые набрали 86 очков за 30 туров чемпионата и оторвались от «Партизана», идущего вторым, на 23 очка. В этих матчах забила 106 мячей, а пропустила всего 22. Отметим, что до конца нынешнего розыгрыша сербской Суперлиги командам осталось провести по семь игр.
Чемпионским для «Црвены Звезды» стал матч 30-го тура с белградским ОФК. Команды играли на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.
Сербия — Суперлига . 30-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 1
ОФК Белград
Белград
1:0 Максимович – 2' 2:0 Катаи – 9' 3:0 Ндиайе – 11' 3:1 Diogo Bezerra – 88'
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