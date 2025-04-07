«Црвена Звезда» восьмой раз подряд стала чемпионом Сербии

Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии в сезоне-2024/2025. Это чемпионство стало для клуба восьмым подряд и 36-м в истории.

Красно-белые набрали 86 очков за 30 туров чемпионата и оторвались от «Партизана», идущего вторым, на 23 очка. В этих матчах забила 106 мячей, а пропустила всего 22. Отметим, что до конца нынешнего розыгрыша сербской Суперлиги командам осталось провести по семь игр.

Чемпионским для «Црвены Звезды» стал матч 30-го тура с белградским ОФК. Команды играли на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.