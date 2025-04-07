«Будут и суперзвёзды». В ЦСКА рассказали о соперниках в матче в честь победы в Кубке УЕФА

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о соперниках в матче в честь победы армейцев в Кубке УЕФА.

«На сегодняшний день состав соперника сформирован на 90%. Концепция заключается в том, чтобы были представлены игроки всех команд, с которыми встречался ЦСКА на пути к Кубку УЕФА. Включая команды из группового этапа Лиги чемпионов — «Челси» и «ПСЖ». Это будут звёзды и суперзвёзды. Как бы не проиграть», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА по итогам сезона-2004/2005. В финале турнира армейцы обыграли «Спортинг».