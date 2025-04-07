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Арне Слот: у «Ливерпуля» впереди ещё семь игр, самоуспокоенности нет

Арне Слот: у «Ливерпуля» впереди ещё семь игр, самоуспокоенности нет
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что игроки его команды сосредоточены на заключительных матчах сезона английской Премьер-лиги. В игре 31-го тура «красные» уступили «Фулхэму» со счётом 2:3.

«Самоуспокоенности нет, мы полностью осознаём тот факт, что впереди ещё семь игр. Думаю, все, кто видел нас в этом сезоне, знают, что нам приходилось прикладывать много усилий, чтобы выигрывать. Команда, которая выигрывала АПЛ последние четыре года, почти в каждом матче к перерыву вела в счёте 3:0. Мы — нет», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 73 очка.

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