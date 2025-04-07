Вратарь «Динамо» Лунёв: обрадовался бы, если бы матч с ЦСКА перенесли из-за погоды

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

— Со своей стороны могу сказать, что первый тайм с ЦСКА получился отвратительным, а в целом команда неплохо играла. Естественно, погода внесла коррективы. Было много острых моментов, но, к сожалению, проиграли.

— В первом тайме в ваших передачах было много брака. Это из-за погоды?

— Отчасти, да.

— Если бы днём сказали, что матч перенесли, вы бы обрадовались?

— Честно, да, — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).