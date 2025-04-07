«Взяли очко и двигаемся дальше». Хосеп Гвардиола — о ничьей в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результата матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Что есть, то есть. Конечно, было бы лучше победить… «Олд Траффорд» есть «Олд Траффорд». Всегда нужна хорошая игра, чтобы победить. Мы старались грамотно строить игру, качественно доставлять мячи и пытались контролировать ситуацию. Они могут бежать, и они были опасны, но у нас всегда были шансы.

Во втором тайме в первые 10 или 15 минут был наш лучший отрезок. В последних трёх играх я увидел много хорошего, а также страсть, когда мы пытаемся забрать мяч, которую мы теряли много раз в этом сезоне по разным причинам.

Но с мячом наша сила всегда в позиции, и сегодня мы её упустили. Мы не были в правильной позиции, чтобы нанести им вред. Мы должны быть в одном темпе, но мы не смогли ускориться, чтобы создать больше моментов. Мы взяли очко и двигаемся дальше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».