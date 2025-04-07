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«Взяли очко и двигаемся дальше». Хосеп Гвардиола — о ничьей в дерби с «Манчестер Юнайтед»

«Взяли очко и двигаемся дальше». Хосеп Гвардиола — о ничьей в дерби с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результата матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Что есть, то есть. Конечно, было бы лучше победить… «Олд Траффорд» есть «Олд Траффорд». Всегда нужна хорошая игра, чтобы победить. Мы старались грамотно строить игру, качественно доставлять мячи и пытались контролировать ситуацию. Они могут бежать, и они были опасны, но у нас всегда были шансы.

Во втором тайме в первые 10 или 15 минут был наш лучший отрезок. В последних трёх играх я увидел много хорошего, а также страсть, когда мы пытаемся забрать мяч, которую мы теряли много раз в этом сезоне по разным причинам.

Но с мячом наша сила всегда в позиции, и сегодня мы её упустили. Мы не были в правильной позиции, чтобы нанести им вред. Мы должны быть в одном темпе, но мы не смогли ускориться, чтобы создать больше моментов. Мы взяли очко и двигаемся дальше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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