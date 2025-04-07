КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита»

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита» (1:1) по ходу игры 23-го тура РПЛ. Фанаты железнодорожников скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

«КДК РФС рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).