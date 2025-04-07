Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита»

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита» (1:1) по ходу игры 23-го тура РПЛ. Фанаты железнодорожников скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«КДК РФС рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android