КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес «Зенита» (1:1) по ходу игры 23-го тура РПЛ. Фанаты железнодорожников скандировали «Зенит» — позор российского футбола».
«КДК РФС рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).
- 7 апреля 2025
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