Обладатель ЛЧ в составе «Барселоны» работает в магазине спортивных товаров — L`Equipe

Бывший центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матьё работает в магазине спортивных товаров во французском Марселе, сообщает L`Equipe.

По информации источника, после того, как в социальных сетях появилась фотография Матьё в жилете с его именем и логотипом бренда, магазин получил шквал звонков. Сообщается, что Жереми успешно работает в этом учреждении, где руководит отделом. Также сообщается, что вскоре экс-футболисту предстоит получить тренерский диплом.

Напомним, Матьё выступал за «Барселону» с 2014 по 2017 год. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. В составе каталонцев Жереми стал обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира, двукратным чемпионом Испании и трижды побеждал в Кубке Испании.

Также футболист выступал за «Сошо», «Тулузу», «Валенсию» и лиссабонский «Спортинг».